Zabıta ekipleri unlu mamullerine denetledi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.Ekipler, Selahattin Eyyubi, Yenişehir ve Refahiye mahallelerinde, unlu mamul üreticilerini denetledi. Yapılan denetimlerde işyerlerinin ruhsatları, temizlik ve hijyen durumları ile üretilen ürünlerin gramajları kontrol edildi. Denetimlerde, kurallara uymayan işyerleri hakkında da tutanak tutuldu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise denetimlerin ilçenin genelinde 3 ayrı ekiple sürdürüldüğü ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.