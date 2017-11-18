Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

İçişleri Bakanlığı Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında

Narko rehber eğitimi vermeye başladı. Narko rehber eğitimi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine eğitim semineri düzenlendi. Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen Eğitim seminerine Zabıta Şube Müdürleri ile Zabıtalar katıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narko Tim uzmanları, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınacak olan önlemler hakkında zabıtalara bilgi verdi. Yaklaşık bir saat süren eğitim seminerinde Zabıtalar bilgilendirildi.