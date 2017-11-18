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18 Kasım 2017 14:56

Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Narko rehber eğitmenleri tarafından eğitim semineri verildi.

Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

18 Kasım 2017 14:56


İçişleri Bakanlığı Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında


Narko rehber eğitimi vermeye başladı. Narko rehber eğitimi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine eğitim semineri düzenlendi. Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen Eğitim seminerine Zabıta Şube Müdürleri ile Zabıtalar katıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narko Tim uzmanları, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınacak olan önlemler hakkında zabıtalara bilgi verdi. Yaklaşık bir saat süren eğitim seminerinde Zabıtalar bilgilendirildi.




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