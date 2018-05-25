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25 Mayıs 2018 10:32

Zeytin Dalı Parkı’nda Hummalı Çalışma

"Yeşil Bir Ceylanpınar" sloganı ile ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar Belediyesi park bulunmayan mahallelere yeni parklar yapmaya devam ederken, yapımı devam eden 15 Temmuz Mahallesi Zeytin Dalı Parkı’nda çalışmalar hız kazandı.

Zeytin Dalı Parkı’nda Hummalı Çalışma

25 Mayıs 2018 10:32


Her mahalleye bir park projesi kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Ceylanpınar Belediyesi 15 Temmuz Mahallesi’nde yeni bir park için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Zeytin Dalı Parkı’nda çalışmaların büyük bir bölümü bitirildi.


Ceylanpınar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi’nde büyük bir alan üzerine park yapım işi gerçekleştiriliyor. Park yapımı kapsamında 1 adet çocuk oyun alanı, koşu yolları yapılıyor. Ayrıca park alanı içerisinde bütün alanı çevreleyecek şekilde koşu ve yürüyüş yolu da yapılıyor. 15 Temmuz Mahallesi’nde yapımı devam eden park, bölge halkının dinlenip spor yapabileceği bir alan oluyor. Park alanında ayrıca kamelyalar, oturma bankları ve çeşme yapılacak. Son olarak ise Zeytin Dalı Parkı’nda elektrik altyapı çalışmaları bitti.


"Yeşil alana önem veriyoruz"


Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda yeşil alanlara önem verdiklerini ifade etti. Altun, "15 Temmuz Mahallesi’nde yapımı devam eden Zeytin Dalı Parkı’nı inceledik. İnşaatımız hızla devam etmektedir. Aşağı yukarı çalışmaların yüzde 70’ini tamamlamış durumdayız. Elektrik altyapısı da bugün itibariyle bitirildi. Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirebilmeleri için yeşil alana oldukça önem veriyoruz. Parkı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.




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