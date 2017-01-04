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04 Ocak 2017 12:29

Zihinsel engelli öğrenciler gönülleri fethetti

Zihinsel engelli öğrenciler gönülleri fethetti

04 Ocak 2017 12:29

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören zihinsel engelli çocuklar, ‘Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında Selçuk İlkokulu öğrencilerine ayakkabı yardımında bulundu.
Fırat mahallesinde bulunan Selçuk ilkokulundaki öğrencilerle bir araya gelen çocuklar, hem konser verdi, hem de yetim çocuklara bot yardımında bulundu.
Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Halil Özer, amaçlarının zihinsel engelli çocukları sosyal yaşama adapte etmek istediklerini söyledi. Özer, “Bir yıl önce okulumuzda bulunan öğrencilerden bir müzik etkinlikleri için bir koro oluşturduk. Bu müzik koromuz daha önce ilçede bulunan ana okullarda ana sınıfı öğrencilere konser vermişti. Çalışmalarımız olumlu geçti ve bu sene bu çalışmamızı biraz daha fazla geliştirmek amacıyla ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilere de müzik dinletisi yanında öğrencilerimiz arasında paylaşım kültürünü geliştirmek için öğrencilerimiz aralarında topladıkları paralar ve bazı iş adamlarının destekleri ile ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara bot yardımında bulunduk” dedi.
Müzik gurubu içerisinde bulunan engelli Sedat Batuhan, “Biz gelip buradaki küçük kardeşlerimizi hem sevindirmek ve hem de hediyelerini vermek için geldik. Kardeşlerimizin mutlu olmasını istiyoruz” diye konuştu.



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