4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen projeler yoğun ilgi gördü.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda zihinsel engelli öğrenciler, danışman öğretmenlerinin destekleriyle yaptıkları 50 çalışmayı katılımcılara sundu. Öğrenciler gündelik hayatlarını kolaylaştıran, başkalarına duygu ve düşüncelerini anlatan projelerin yanında, el işi ürünleriyle de usta sanatçılara taş çıkardı. Bilim fuarında en çok beğenilen proje, ev ortamında değişik sebze ve meyvelerin yetiştirildiği sera çalışması oldu.

Programa katılan Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş, yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirterek; “Engelli öğrencilerin daha çok ilgi ve alakaya ihtiyacı vardır. Bu tür organizasyonlar onların hem yaratıcılığını, hem topluma karışmasını, hem de insanlar tarafından sevgi aşılanmasını sağlıyor. Biz de geldik gördük, çok memnun olduk. Devletin böyle bir imkanı bu ilçe de olması çok sevindirici bir şeydir. Tabii zordur engelli ailesi olmak ama inşallah aileler engelli çocuklarını bu okula gönderir ve daha iyi bir eğitimle topluma kazandırırlar. Ülkemizde engelli olmak ve engelli ailesi olmakta zor ama inşallah engelli şartları daha da iyiye gidecektir. Bu tür okullar da ona hizmet ediyor zaten. Böyle organizasyonları görmek bizi de sevindiriyor. Proje sahibi çocukların elini sıktığımda ben o ışığı gördüm. Onların ellerini sıktığımda çok sevindiler, bir emek karşılığında sevgi görmek onların çok büyük mutluluğuna sebep oldu. Bu organizasyonu düzenleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, bizi de davet ettikleri için” diye konuştu.

TÜBİTAK bilim fuarı açılışına Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, kurum amirleri ile çok sayıda engelli öğrenci ile aileleri katıldı.