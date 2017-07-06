Ziraat Fakültesini kazanan öğrencilere arazi verilecek

Şanlıurfa Tarım Paydaşları 4. Aylık Toplantısı Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Şanlıurfa Bölge Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantıya, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Tarım il müdürlüğü yöneticileri, Ziraat Mühendisleri Odası, TMO Bölge Müdürlüğü, Yetiştirici birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri birlik yöneticileri ve çiftçi temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Ziraat Mühendisliğini daha cazip hale getirmek, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, bilgili, hevesli, gayretli, azimli ve kendi işini kuracak kadar özgüven ve cesarete sahip ziraat mühendisleri yetiştirmek için yeni bir uygulamayı başlatacaklarını belirtti.

Dekan Gündoğan, bu yeni uygulama ile 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren ziraat fakültesini kazanan öğrencilerle kayıt esnasında arazi kiralama sözleşmesi yapılarak, her bir öğrenciye bir dönüm arazi kiralayacaklarını belirtti. Böylece öğrenciler birinci yıldan itibaren kiraladıkları arazilerde tarımsal faaliyette bulunacaklar ve ürettikleri ürünleri satarak para kazanabilecekler. Hatta öğrenciler bu ürünlerine tarım sigortası yaptırabilecek ve başta genç çiftçi projesi olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çeşitli kredi ve desteklerine başvurma imkanına kavuşacaklar.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, “Bu uygulamayla öğrenciler teorik bilgilerin yanısıra pratik olarak öğrendiklerini, fiili olarak uygulayarak üretim yapacaklar ve okula devam ederken gelir elde edeceklerdir. Diğer yandan kooperatifçilik, tarım sigortacılığı gibi konularda beceri kazanacaklar” dedi.

Ayrıca bu yıldan itibaren öğrencilerin bir yarıyıl işbaşı eğitimi yapacaklarını belirten Dekan Gündoğan, öğrencilerin 4-6 ay süreyle ücretli ve sigortalı olarak çalışacaklarını böylece iş ve işyeri tecrübesi kazanacaklarını da açıkladı. Bu yeni uygulamalarla ziraat fakültemizin daha cazip hale geleceğini ve bu yüzden bu sene tercih yapacak öğrencilerin Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesini tercih etmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy da arazi kiralama sözleşmesine sahip öğrencilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olma ve kredilerden yararlanmalarının mümkün olacağını ilave etti.