Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 15:11

Ziraat Fakültesini kazanan öğrencilere arazi verilecek

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, daha kaliteli ziraat mühendisleri yetiştirmek için yeni bir uygulama başlatarak, kayıt esnasında öğrencilerle arazi kiralama sözleşmesi yapacak.

Ziraat Fakültesini kazanan öğrencilere arazi verilecek

06 Temmuz 2017 15:11


Şanlıurfa Tarım Paydaşları 4. Aylık Toplantısı Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Şanlıurfa Bölge Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantıya, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Tarım il müdürlüğü yöneticileri, Ziraat Mühendisleri Odası, TMO Bölge Müdürlüğü, Yetiştirici birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri birlik yöneticileri ve çiftçi temsilcileri katıldı.


Toplantıya katılan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Ziraat Mühendisliğini daha cazip hale getirmek, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, bilgili, hevesli, gayretli, azimli ve kendi işini kuracak kadar özgüven ve cesarete sahip ziraat mühendisleri yetiştirmek için yeni bir uygulamayı başlatacaklarını belirtti.


Dekan Gündoğan, bu yeni uygulama ile 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren ziraat fakültesini kazanan öğrencilerle kayıt esnasında arazi kiralama sözleşmesi yapılarak, her bir öğrenciye bir dönüm arazi kiralayacaklarını belirtti. Böylece öğrenciler birinci yıldan itibaren kiraladıkları arazilerde tarımsal faaliyette bulunacaklar ve ürettikleri ürünleri satarak para kazanabilecekler. Hatta öğrenciler bu ürünlerine tarım sigortası yaptırabilecek ve başta genç çiftçi projesi olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çeşitli kredi ve desteklerine başvurma imkanına kavuşacaklar.


Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, “Bu uygulamayla öğrenciler teorik bilgilerin yanısıra pratik olarak öğrendiklerini, fiili olarak uygulayarak üretim yapacaklar ve okula devam ederken gelir elde edeceklerdir. Diğer yandan kooperatifçilik, tarım sigortacılığı gibi konularda beceri kazanacaklar” dedi.


Ayrıca bu yıldan itibaren öğrencilerin bir yarıyıl işbaşı eğitimi yapacaklarını belirten Dekan Gündoğan, öğrencilerin 4-6 ay süreyle ücretli ve sigortalı olarak çalışacaklarını böylece iş ve işyeri tecrübesi kazanacaklarını da açıkladı. Bu yeni uygulamalarla ziraat fakültemizin daha cazip hale geleceğini ve bu yüzden bu sene tercih yapacak öğrencilerin Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesini tercih etmelerini tavsiye ettiğini söyledi.


Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy da arazi kiralama sözleşmesine sahip öğrencilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olma ve kredilerden yararlanmalarının mümkün olacağını ilave etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!