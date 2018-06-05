Ziraat mühendisinin üzerine yıldırım düştü

Yıldırım düştüğü sırada ağacın altından geçmekte olan Ziraat Mühendisi Mustafa Beşli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bahçesinde bulunan bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düştüğü sırada ağacın altından geçmekte olan Ziraat Mühendisi Mustafa Beşli (40) yaralandı. Yaralı, arkadaşları tarafından özel araçla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yıldırım düşmesi sonucu alev alan ağaç ise olay yerine giden itfaiye tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.