11 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Edinilen bilgilere göre, bugün öğle sularında Baykan ilçesinin merkezinden geçen Bitlis Deresi’ne arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için giren 11 yaşındaki Enes Gökalp suya kapıldı. Çevrede bulunanların yetkililere haber vermesiyle bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatan AFAD ekipleri 11 yaşındaki Gökalp’in cansız bedenini bölgeye yakın bir noktada buldu. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan Gökalp’in cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Gökalp’in arkadaşlarıyla birlikte dereye geldiği, serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkmadığı aktarıldı. Dere kenarında küçük çocuğun elbiseleri bulundu.