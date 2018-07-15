Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 23:48

15 Temmuz Demokrasi yürüyüşüne Siirt’ten binlerce kişi katıldı

Siirt’te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin engellenmesinin 2’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi yürüyüşüne Siirt’ten binlerce kişi katıldı

15 Temmuz 2018 23:48


Siirt Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği öğle saatlerinde Garnizon Komutanlığında şehitlik anıtının ziyaretiyle başladı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in anı defterine imza atması ve şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla devam eden tören Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi’nde 15 Temmuz şehitlerinin manevi ruhları için mevlit okutuldu. Akşam saat 20.00’de çeşitli sivil toplum örgütleri ve kalabalık vatandaşların katılımıyla Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde mehteran eşliğinde demokrasi yürüyüşü düzenlendi. 7’den 70’e her kesimden vatandaşların katıldığı demokrasi yürüyüşünde meşale eşliğinde sloganlar atan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi Atatürk Anıtı güzergahından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geldi.


Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok ve Ensar Camisi görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Daha sonra 15 Temmuz slayt gösterisinin izletilmesinin akabinde İstanbul Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması meydanda kurulan dev ekrana yansıtılarak halka izletildi. İlerleyen saatlerde program sanatçı Cengiz Tan ve Burak Uslu’nun ilahi söylemesiyle devam etti. Etkinlikler sonrası vatandaşlar, sabaha kadar meydanda demokrasi nöbeti tutacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç