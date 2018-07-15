15 Temmuz Demokrasi yürüyüşüne Siirt’ten binlerce kişi katıldı

Siirt Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği öğle saatlerinde Garnizon Komutanlığında şehitlik anıtının ziyaretiyle başladı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in anı defterine imza atması ve şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla devam eden tören Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi’nde 15 Temmuz şehitlerinin manevi ruhları için mevlit okutuldu. Akşam saat 20.00’de çeşitli sivil toplum örgütleri ve kalabalık vatandaşların katılımıyla Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde mehteran eşliğinde demokrasi yürüyüşü düzenlendi. 7’den 70’e her kesimden vatandaşların katıldığı demokrasi yürüyüşünde meşale eşliğinde sloganlar atan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi Atatürk Anıtı güzergahından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geldi.

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok ve Ensar Camisi görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Daha sonra 15 Temmuz slayt gösterisinin izletilmesinin akabinde İstanbul Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması meydanda kurulan dev ekrana yansıtılarak halka izletildi. İlerleyen saatlerde program sanatçı Cengiz Tan ve Burak Uslu’nun ilahi söylemesiyle devam etti. Etkinlikler sonrası vatandaşlar, sabaha kadar meydanda demokrasi nöbeti tutacak.