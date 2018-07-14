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14 Temmuz 2018 20:43

15 Temmuz şehitleri anısına yemek verildi

Siirt Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitleri anısına yemek verdi.

15 Temmuz şehitleri anısına yemek verildi

14 Temmuz 2018 20:43


Polis Evi’nde düzenlenen programa Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda konuşan Vali Atik, bundan 2 yıl önce ruhunu şeytana satan Pensilvanyalı katillerin ülkeyi bölmek için kast ettikleri darbe girişiminin milletin ferasetiyle bertaraf edildiğini söyledi.


15 Temmuz şehitlerinin anısına düzenlenen programa teşriflerinden dolayı herkese teşekkür eden Vali Atik, "Milletimizin ferasetiyle, tarihten gelen birlik ve beraberlik duygularıyla bu saldırıyı hep birlikte bertaraf ettik. Bu alçaklar, ülkemizde yabancı bir bayrağın dalgalanmasını arzu gördüler. Mabedimize namahrem eli sürmek istediler, ama bizim milletimiz buna izin vermedi. Hiç kimse bu devleti bölemeyecek bu milleti birbirlerinden ayıramayacak. Sizler oldukça bu toprakları bizden kimse alamayacak. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil ifalar diliyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuzları yaşatmasın" dedi.


Program, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan duanın ardından sona erdi.




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