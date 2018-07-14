15 Temmuz’un tanığı konuştu

yıldönümünde hala hafızalarda canlı olan o geceyi anlatırken duygularına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "meydanlara inin" çağrısı üzerine parti binasından valilik önüne geldiğini aktaran İlbaş, hiç tereddüt etmeden Siirt Valiliği önündeki darbecilerin zırhlı araçlarına engel olduklarını söyledi. İlbaş, "O akşam evde oturuyordum. Bir arkadaşım arayarak darbe kalkışması olduğunu haber verdi, o da televizyondan öğrenmiş. Televizyonu açtığımda gerçekten İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nün bir grup darbeci asker tarafından tutulduğu anlatılıyordu, bunun bir kalkışma harekatı olabileceğini düşünerek parti yetkilileriyle temasa geçtim. Ben, oğlum, yeğenlerimle tüm akrabalarıma haber verdim. Parti binasına geldiğimizde az sayıda kişi vardı, ama duyan geliyordu. Bir yandan haberleri izliyor diğer yandan da son dakika gelişmelerini ve reisin talimatını bekliyorduk. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bağlandığı bir televizyon kanalından ’Meydanlara inin’ çağrısı yaptı, bunun üzerine vakit kaybetmeden kol kola girip, Türk bayraklarıyla Güres Caddesi’ne slogan atarak geçtik. Buradaki amacımız Güres Caddesinde hastane önüne kadar gelerek kitlenin sayısını artırmak ve tüm vatandaşları cadde üzerinden büyük bir kalabalıkla meydana çekmekti" dedi.

"O gece kefenimizi giymiştik"

Valilik önüne geldiğimizde zırhlı araçların binayı kuşattığına tanıklık ettiğini belirten İlbaş, "O gece kefenimizi giyerek sokağa çıktık. Valilik önüne geldiğimizde darbecilere engel olmaya başladık. Hatta valilik önünde bulunan küçük beton bloklarını, darbeci askerlerin araçlarının önüne set durması için daha da ileriye kaydırmak istediysek de çok ağır olduğundan yerlerinden kaldıramadık. Askerleri tahrik etmeden darbe girişiminden vazgeçmeleri için uyarıyor, ’yapmayın, bu bir darbedir, komutanlarınızın oyununa gelmeyin’ dedim. O esnada zırhlı araçlardan uzun namlulu silahlarla yoğun bir ateş açılıyordu. İlerleyen saatlerde Valilik önündeki kalabalık artmıştı" diye konuştu.

"Kovanlardan biri sırtıma diğeri enseme isabet aldı"

Ali İlbaş, o anları şöyle anlatmaya devam etti:

"Zırhlı araçlardan ’bu bir ihtilaldir, dağılmasanız ateş açacağız’ diye anonslar yapılıyordu. Biz ise geri adım atmıyorduk. O esnada yeniden açılan ateşte kovanlardan biri sırtıma diğeri de enseme isabet aldı. İlerleyen saatlerde darbe teşebbüsü için gelenler, amacına ulaşamayınca geri döndüler. Sabaha kadar meydanda valilik önünde ayrılmadık. Daha sonra oradakiler Ebul Vefa’ya giderek sabah namazı kıldık. Allah’a çok şükür darbe başarısız oldu. bugün darbe girişiminin 2. Yılı. Allah bu millete bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Allah korusun darbe başarıya ulaşsaydı, bu alçaklar ülke yönetimini ele geçirip sonra da parçalayarak emperyal ülkelere peşkeş çekecekti. O gece tüm Siirt bütünleşti. Ben tüm Siirt halkına teşekkür ediyorum."