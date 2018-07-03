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03 Temmuz 2018 12:00

15 yaşındaki Salih’ten 3 gündür haber alınamıyor

Siirt’in Pervari içesinde 3 gündür kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral’dan haber alınamıyor.

15 yaşındaki Salih’ten 3 gündür haber alınamıyor

03 Temmuz 2018 12:00


Pervari ilçesi Güleçler köyünde üç gün önce bahçeye ot toplamaya giden Salih’in geri gelmemesi üzerine ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine, jandarma, UFMK, AFAD ve köylülerin 3 gündür arama çalışmalarına rağmen kaybolan gencin izine ulaşılamadı. AFAD Müdürü Cahit Akkoyun, sabah erken saatlerinde Bitlis’ten bölgeye gönderilen dalgıç ekiplerinin, köy yakınında geçen Botan Çayı üzerinde arama çalışması başlattığını bildirdi.


Köy muhtarı Mahir Korkmaz, kaybolan Salih Oral’ın pazar günü öğle saatlerinde ot toplamak için tarlaya gittiği sırada bir daha kendisine ulaşılamadığını aktardı. Ailenin kendisine ve yetkililere haber vermesiyle ilk gün jandarma ile arama kurtarma çalışması başlattığını aktardı. Salih Oral’ın amcası Mehmet Oral ise yeğeninin akli dengesinin yerinde olduğunu, ancak köyün dışına hiç çıkmadığı için içine kapanık biri olduğunu belirterek, "Köyün hemen yanından geçen Botan Çayı var. Salih’in serinlemek için suya girmiş olabileceğini düşündük, ancak kendisi soğuk sudan çok korkardı. Bir türlü kendisine ulaşamıyoruz" dedi.


Ot toplamak için bahçeye giden Salih’in beraberinde götürdüğü eşek akşam saatlerinde eve dönerken, gençten ise bir daha haber alınamadı.




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