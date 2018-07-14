30 bin TL hibe desteği alan Siirtli çiftçilerin yüzü güldü

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan sözleşme ile Siirt merkez ilçede bulunan 17, Baykan’da 38, Eruh’ta 15, Kurtalan’da 33, Pervari’de 51, Şirvan’da 30 ve Tillo’da 11 genç çiftçiye proje başına 30 bin TL hibe desteği sağlandığını söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Demirhan, 2018 yılı için 195 proje kabul edilerek 425 adet büyükbaş, 2 bin 244 adet küçükbaş, bin 560 adet arılı kovan dağıtımı yapılacak olup toplam proje bedeli 5 milyon 850 bin TL olduğunu söyledi. Demirhan, “Bu proje ile kırsal alanda yaşayan gençlere yeni istihdam alanları sağlanmakla beraber, geleceğimiz için oldukça önemli olan üretim, gelişim, ekonomik ve kırsal alanların cazibesinin arttırılmasını amaçlanmaktayız. İlimizin tarım potansiyeli oldukça yüksektir. Kırsal alanda çalışan nüfusun gençleştirilerek kırsaldan kente göçü önlemek, tarımda gençlerin dinamizminden de yararlanmak temel hedefimiz olup, bu tür projelerle üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize başarılar diliyorum” dedi.