5 yaşında Kur’an okumayı öğrendi

Kursa giden ve Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen 5 yaşındaki Muhammed Tahir Gökmen Kur’an-ı güzel okumasıyla herkesi duygulandırdı.

Kur’an kursunda öğrenim gören çocuklara dini eğitimlerin yanı sıra güzel davranış yöntemleri eğitimi de verildiğini söyleyen Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, 5 yaşındaki Muhammed Tahir Gökmen’in bu yaşta Kur’an-ı Kerim’i okumasının kendilerini duygulandırdığı gibi çocuklara da örnek olduğunu söyledi. Altıok, “Kur’an-ı Kerim’i çocuklara sevdirmek, değerler eğitimi ile birlikte faydalı, güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek için kurslarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıla oranla bu sene daha fazla öğrenci Kur’an-ı Kerim öğreniyor. Anne babalar çocuklarını sokaklara değil de yaz kurslarına göndererek zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyor” dedi.