Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Siirt Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bozdağ, FETÖ’nün yeni planının cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerini uydurma rüyalarla diri tutmaya yönelik olduğunu belirterek, “FETÖ rüyalarla aileleri uyutuyor. Ziyaret sırasında uydurulmuş rüyalar anlatılıyor. Peygamberimizi, sahabeleri, evliyaları, salihleri ve diğer ermiş kişileri rüyada kullanmak suretiyle, örgütün üyelerini motive etmeye çalışıyorlar. Cezaevlerindekilere sesleniyorum, adımdan ne kadar eminsem, bu rüyaların uyduruk olduğuna da o kadar eminim. Şimdi rüyalar yoluyla tarihler veriliyor. Rüyaların bir tanesinde tarih konusu üzerinde duruluyor. ‘Peygamber Efendimiz rüyada geldi benim avucumun içinde bir tarih yazdı. Ama sakın bu tarihi kimseye anlatma. Bu tarih yeni darbe tarihi veya içeriden çıkılacak tarih. Ben geldim arkadaşlarıma anlattım’ diyor. 17 kişi var içeride, 17’si de aynı rüyayı görmüş. Peygamber Efendimiz ellerine tarihi yazmış, bu tarihte bayram olacak ve herkes dışarı çıkacak güya” dedi.

“Kontrollü savunma yapılıyor”

Darbeye teşebbüs edenlerin savunmalarını, hepsi bir sanıkmış gibi aynı elden, aynı dilden ve aynı üsluptan yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Bozdağ, “Bir kontrollü savunma yapılıyor. Bir tiyatro oynanıyor mahkemede. FETÖ’nün savunmasını yazdığı bir tiyatro oynanıyor. Buradan çok net ifade etmek istiyorum, bu darbe teşebbüsü 80 milyon aziz milletimizin gözü önünde yaşanmış bir darbe teşebbüsüdür" diye konuştu.

“Yargı denetimi meydanlarda yapılmaz”

Dünyanın hiçbir hukuk devletinde yargı denetimi sokaklarda yapılan hiçbir devlet modelini görme imkanı olmadığını anlatan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Yargı görevini yapanların bağımsız ve tarafsız bir şekilde kurallara uyup kuralları uygulayarak, kararlarıyla konuşurlar. Bu kararlar hakkında konuşabileceğiz tek şey bir denetim varsa o yine yargı mercilerinin kendi içlerinde yapılacak bir denetimdir. Temyiz yolu, istinat yolu, itiraz yoluyla bu denetimler yapılır. Ama meydanlarda yargının denetimi yapılmaz, sokaklarda yargının denetimi yapılmaz. Dünyanın hiçbir hukuk devletinde yargı denetimini sokaklara yapılan hiçbir devlet modeli görme imkanı yoktur. Buradan hukuku tanımayanları hukuk tanımaya, hukuka uymayanları hukuka uymaya çağırıyorum. Yargıya karşı saygısızca, ahlaksızca, hukuk dışı yol ve yöntemlerle zehirli bir yöntem kullananları saygın bir dil kullanmaya davet ediyorum. Yargı görevlerini yapanlara hakaret etmek hem yargılamayı, yargı görevi yapanları etkilemeyi teşebbüs suçunu hem de hakaret ve tehdit suçlarını oluşturur. Ana muhalefet ve diğer kesimler suç işleyerek yargıya hakaret ederek yargıyı tehdit ederek netice alacaklarını düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. Netice almanın yolu istinaftır, temyizdir, itirazdır. Kanun netice almanın yollarını göstermiştir. Ama bugün Türkiye’de yargıyı tehdit eden, yargı görevlerine hakaret eden bir muhalefet partisi var. Böylesi bir muhalefetin, muhalefet yapanlara bir faydası olmadığı gibi ülkeye de millete de bir faydası olmayacaktır.”

Bakan Bozdağ, iftar programının ardından esnaf ve Siirt Belediyesini ziyaret etti.