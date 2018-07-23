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23 Temmuz 2018 13:06

AFAD’dan piknikçilere uyarısı

Siirt Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Botan Çayı’nda piknik yapan aileleri, ani su yükselmelerinden kaynaklanabilecek boğulmalara karşı uyarıda bulundu.

AFAD’dan piknikçilere uyarısı

23 Temmuz 2018 13:06


AFAD Müdürü Cahit Akkoyun ve personeli, Botan Çayı’na giderek su kenarında piknik yapan ailelere ve balık tutan gençlere uyarıda bulundu. Baraj kapaklarının açılmasıyla oluşabilecek ani su yükselmesine karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini aktaran Akkoyun, "İlimiz Botan Çayı kıyılarında balık avlayan, yüzen ve piknik yapan vatandaşlarımızı ani su yükselmelerine karşı üzücü olayların yaşanmaması için uyardık. Geçmişte üzücü olaylara tanık olmuşuz. Valiliğimiz öncülüğünde aldığımız tedbirleri anlattık, biraz da sohbet ettik vatandaşlarımızla. Uyarılarımızı dikkate aldıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.


Siirt’te termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Siirt Şehir merkezinde sıcaklardan kaçan vatandaşlar, Botan ve Kezer çaylarına giderek mesire alanında piknik yaparak ve suya girerek serinliyor.




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