Ağabeyi evden attı, 2 çocuğu ve eşiyle sokakta kaldı

Aile, 4 gündür sokakta yaşam mücadelesi veriyor.

Şirvan ilçesi Kapılı köyünde ikamet 42 yaşındaki Zeynel Celen iddiaya göre geçtiğimiz yıl köyde kendisine ait evi ağabeyine sattı. Uzun yıllar gurbette çalıştıktan sonra köyüne dönen Celen, evini sattığı ağabeyi tarafından ailesiyle birlikte evden çıkarıldı. 4 gündür 2 çocuğu ve eşi ile sokakta yaşam mücadelesi veren Celen, yetkililerden kendilerine yardım etmelerini istedi. Cellen, "Geçen yıl evimi ağabeyime sattım. Sattığım parayla bir kısmını borcumu ödedim, bir kısmını da ev yaptırmak için harcadım. Ancak ev yaptığım yer yol sınırları içinde olduğu için evi yapmama izin verilmedi. 4 gün önce de evden çıkarıldım. Biri 20 yaşında diğeri 10 yaşında iki çocuğum ve eşim ile dışarıda kalıyoruz. Büyük çocuğumun psikolojik rahatsızlığı var, küçük çocuğum da iki defa bağırsak ameliyata oldu. Çocukların hastalıklarıyla da uğraşmak zorunda kalıyorum. Maddi durumum iyi değil, dışarıda yaşıyoruz, çalışabileceğim bir iş ve başımı koyacağım bir ev istiyorum" dedi.