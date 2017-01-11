AK Parti’den basın kuruluşlarına ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Siirt yönetimi ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarından oluşan bir heyet, Siirt’teki basın kuruluşlarını ziyaret ederek "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün kutladı.

Gazetecilerin günlerini kutlayan Ak Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, çağın dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, ideal manada haberin doğrusunu halka ulaştırma gibi önemli bir misyonu yürüttüğünü söyledi. Çalapkulu, "İlimiz basın emekçilerinin de bu konudaki duyarlılığı, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık anlayışı kamuoyunu aydınlatarak önemli bir görev yürütüyor. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.