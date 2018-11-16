İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Partili Ören'den değerlendirme toplantısı

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt’teki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla düzenlenen sabah toplantısında, il genelinde yürütülen 5 aylık çalışmaları değerlenirdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt'teki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla düzenlenen sabah toplantısında, il genelinde yürütülen 5 aylık çalışmaları değerlenirdi.


Ali Gaffar Okan Caddesi'nde bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Ören, Siirt Havaalanı'nda yürütülen çalışmaların sona gelindiğini, aralık ayının başında havaalanının uçuşlara hazır hale getirileceğini aktardı. Kötü bir görüntü oluşturan eski banka binasına yönelik kamuoyundan gelen beklentileri ilgili yerlere ileterek yerine modern bir bina yapılması konusunda girişimde bulunduğunu aktaran Ören, banka binasının alanının meydana uyumlu olmasını sağlayacaklarını aktardı. Ören toplantıda 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi ve tıp fakültesine yönelik soruları yahıtladı.


Toplantıya, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.