AK Partili Ören'den değerlendirme toplantısı

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt'teki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla düzenlenen sabah toplantısında, il genelinde yürütülen 5 aylık çalışmaları değerlenirdi.

Ali Gaffar Okan Caddesi'nde bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Ören, Siirt Havaalanı'nda yürütülen çalışmaların sona gelindiğini, aralık ayının başında havaalanının uçuşlara hazır hale getirileceğini aktardı. Kötü bir görüntü oluşturan eski banka binasına yönelik kamuoyundan gelen beklentileri ilgili yerlere ileterek yerine modern bir bina yapılması konusunda girişimde bulunduğunu aktaran Ören, banka binasının alanının meydana uyumlu olmasını sağlayacaklarını aktardı. Ören toplantıda 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi ve tıp fakültesine yönelik soruları yahıtladı.

Toplantıya, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç da katıldı.