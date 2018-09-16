Akabe yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlayan doğa yürüyüşü, 3 bin 500 yıllık Akabe yolunun geçilmesinin ardından Botan Çayı kenarında yer alan Yerlibahçe köyü Asma köprünün bulunduğu alanda son buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri projeye tam destek vererek, doğa yürüyüşüne eşlik etti. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yapan jandarma ekipleri doğaseverlerle birlikte fotoğraf çekip, sohbet etti. Proje Koordinatörü Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisi Ebru Bilen, “Tarihi Akabe yolunda Botan vadisinin eşsiz doğa güzelliğini görme fırsatı bulduk. Bu anlamlı yürüyüşte bizlere destek veren il jandarma komutanlığı ekiplerine, Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ve yürüyüşe katılan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

Doğa yürüyüşüne, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Nevzat Amcalar, Siirt Üniversitesi öğrencileri, il jandarma komutanlığı ekipleri ve gönüllü doğaseverler katıldı.