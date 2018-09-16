İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akabe yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenen ve Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, tarafından yürütülen “Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme“ konulu proje kapsamında tarihi Akabe yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.


Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlayan doğa yürüyüşü, 3 bin 500 yıllık Akabe yolunun geçilmesinin ardından Botan Çayı kenarında yer alan Yerlibahçe köyü Asma köprünün bulunduğu alanda son buldu.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri projeye tam destek vererek, doğa yürüyüşüne eşlik etti. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yapan jandarma ekipleri doğaseverlerle birlikte fotoğraf çekip, sohbet etti. Proje Koordinatörü Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisi Ebru Bilen, “Tarihi Akabe yolunda Botan vadisinin eşsiz doğa güzelliğini görme fırsatı bulduk. Bu anlamlı yürüyüşte bizlere destek veren il jandarma komutanlığı ekiplerine, Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ve yürüyüşe katılan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.


Doğa yürüyüşüne, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Nevzat Amcalar, Siirt Üniversitesi öğrencileri, il jandarma komutanlığı ekipleri ve gönüllü doğaseverler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.