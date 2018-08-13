Cemile Deryalar hem kendini ifade etmek hem de akıllı telefon kullanmak için kursa yazılarak okuma yazmayı öğrendiğini söyledi. Yaşlı kadın önce Türkçe, daha sonra ikinci öğretimden okuma yazma öğrendi. Bununla da yetinmeyen yaşlı kadın, tahtada yazı yazıp, Kur’an-ı Kerim mealini okuyor, çocuklarına takvim yapraklarındaki hadisleri okuyor.

Cemile Deryalar, bir televizyon programında; okuma seferberliğini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Yaşlı kadın ertesi gün Kurtalan kaymakamlığı bünyesinde yer alan kadın merkezine giderek okuma yazma kursuna yazıldı. 35 yaşındaki kızı ve 4 yaşındaki torunuyla ÇATOM’da kursa giden Deryalar, "Ben hastaneye gittiğime ne dediklerini bilmiyordum, zorlanıyordum. Şimdi kendim istedim ve okumayı iyice öğrendim, Türkçe de öğrendim. Ayrıca evde kimse benimle Türkçe konuşmuyordu. Buraya başvurarak hem Türkçe hem de okuma yazma öğrendim. Şuan kuran mealini okuyabiliyorum, takvim yapraklarını okuyorum. Ayrıca akıllı telefon da kullanabiliyorum" dedi.

Emine Erdoğan ilham kaynağı oldu

Deryalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın okuma seferberliğini duyduktan sonra bundan ilham olarak kadın merkezine gelerek kayıt yaptığını söyledi. Deryalar, "Allah Emine Erdoğan’dan razı olsun, bir televizyon programında okuma yazma seferberliğini başlattığını gördüm ve ondan ilham aldım. Onu görmek istiyorum, selam söylüyorum" diye konuştu.

Cemile Deryalar ile aynı kadın merkezinde kuaför kursuna devam eden kızı D.U. ise çok azimli olan annesiyle gurur duyduğunu söyledi. D.U., "Ben Cemile’nin kızıyım. Annem ve 4 yaşındaki kızımla aynı merkezde farklı kurslara gidiyoruz. Ben ÇATOM’u duyduğumda gelip kuaförlüğü başvurdum. Biz evde devamlı aramızda Türkçe konuştuğumuz için annem hep uzak ve yalnız kalıyordu. Şuan çok şükür kursa gelerek hem Türkçeyi hem de okuma yazmayı öğrendi. Bizim için çok iyi bir etkinlik oldu. En azından dışarıya çıkabiliyor. Ailece buradayız, aslında buraya gelen kalabalık bir aileyiz. Annem için çok mutluyuz. Takvim yapraklarındaki hadisleri artık o bize okuyor" şeklinde konuştu.

"Cemiye Teyze azmiyle örnek oldu"

Kurs sorumlusu Şengül Yavuz, Cemile Deryalar’ın, Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma seferberliğini duyunca ’Bende okumak istiyorum’ diyerek kendilerine başvurduğunu söyledi. Yavuz, "Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma seferberliğinden yararlanmak isteyen 16 kişi var, bunlar arasında teyzemiz Cemile de bulunuyor. İkinci okuma kursuna geldiklerinde Türkçe konuşamıyorlardı, öncelikle sorunlarını dile getirdiler, hastaneye gittiğinde sorun yaşadıklarını söylüyorlardı. Akıllı cep telefonu kullanmak istiyorlardı. Bu bana çok ilginç geldi. Teyzemizin bu yaşlara rağmen teknolojiden istifade etmek istemeleri çok önemliydi. Yine Cemile teyzemiz gibi Kur’an okuyup mealini anlamayan vardı, bunu anlamak için başlayanlar oldu. Şuan hem Türkçe hem de okuma yazma öğrendiler. Kaymakamlık bünyesindeki kurslarımızda kadınlara güven geldi. Artık kendilerini ifade edebiliyorlar. Ortak bir yaşam kültürü oluştur" dedi.