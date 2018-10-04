Aktütün şehidi 10. yılında anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütünce, 4 Ekim 2008'de düzenlenen saldırıda şehit olan Siirtli Piyade Onbaşı Davut İlbaş, şehadetinin 10. yılında törenle anıldı.

Şehidin isminin verildiği Conkbayır Mahallesi'ndeki Şehit Davut İlbaş İlkokulu bahçesinde düzenlenen anma törenine, şehidin eşi Asiye İlbaş ve yakınları, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, şehidin amcasının oğlu AK Parti eski Siirt İl Başkanı Ali İlbaş, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan şehidin amcasının oğlu Ali İlbaş, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere hep birlikte sahip çıkacaklarını aktardı. İlbaş, şehidi, şahadetinin 10. yılında bir kez daha rahmetle andıklarını aktararak, teröre destek olanları, terörün arkasındaki zihniyet ve güçleri nefretle kınadığını ifade etti. Şehidin eşi Asiye İlbaş da bir rüyasını anlattı.

Tören yapılan konuşmaların ardından sınıflara geçilerek öğrenciler giyim yardımı yapıldı.