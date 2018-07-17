Arıcılar daha verimli bal elde etmek için eğitiliyor

Şirvan’da arıcılığın gelişimi açısından bu kursun oldukça önemli olduğunu söyleyen Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esat Keskin, arıcılığın verimli ve kaliteli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde kursiyerlere önemli konular anlatıldığı belirtti. Keskin, “İş kurmak ya da arıcılıkla ilgili projelerini gerçekleştirmek için bilinçli, donanımlı ve sertifikalı olmak hasıl oluyor. Dolayısıyla arıcılık yapan arkadaşlarımızı ülkemizin geleceği ve ekonomisi için donanımlı hale getirmeliyiz. Daha modern daha gelişmiş arıcılığın nasıl yapılacağının burada öğrenildikten sonra uygulanması çok önemli” dedi.