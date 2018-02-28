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28 Şubat 2018 11:46

Atik, SODES kapsamındaki kursları inceledi

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Siirt Valiliği himayelerinde yürütülen projelere, Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik öncülüğündeki Siirt Gönül Elçileri destek verdi.

Atik, SODES kapsamındaki kursları inceledi

28 Şubat 2018 11:46


Atik ve beraberindeki Gönül elçileri, Şehit Davut İlbaş İlkokulu bünyesinde yürütülen “Bilinçli Anneler, Sağlıklı Nesiller” projesi kapsamında düzenlenen satranç, masa tenisi, resim, tiyatro kurslarını ziyaret ederek, destek verdi. Kursiyer bayanlarla ve çocuklarla bir süre sohbet eden Atik, SODES Projelerinin önemine değinerek, yürütülen bu projelerle ilimizdeki dezavantajlı kesimlerin eğitim, sağlık sosyal ve ekonomik olarak, yaşam koşullarını daha üst seviyelere çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Proje Koordinatörü Hayrettin İleri ise yaptığı açıklamada, Projenin Merkez ilçe Conkbayır Mahallesi’nde ikamet etmekte olan 250 kadını ve 80 çocuğu kapsadığını söyledi.




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