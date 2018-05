Başbakan Yıldırım Siirt’te

Şimdi artık dağa çıkaramıyorlar. Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız dağa değil, geleceğe bakıyor” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin seçim çalışmaları çerçevesinde Siirt’te düzenlediği mitinge katıldı. Yıldırım, Kent Meydanı’ndaki mitingde Siirtlilere hitap etti. AK Parti olarak başından beri bölücülüğe, teröre ve kardeş kavgasına asla müsaade etmediklerini belirten Yıldırım, Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında hiç fark gözetmediklerini ifade etti. Her bölgeye ihtiyaçları doğrultusunda hizmet götürdüklerini anlatan Başbakan Yıldırım, yıllarca ihmal edilen konuları ele alıp, hepsini çözdüklerini ve kardeşlik köprüleri yaptıklarını kaydetti. Ret ve inkar politikasını kabul etmediklerini dile getiren Yıldırım, “Biz anamızın, babamızın kim olduğunu seçmiyoruz. Bizi yaratan Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kur’an’ımız ve kitabımız bir. İster Türk, ister Arap, ister esmer, ister sarışın olalım, farklılıklarımız her zaman bizim rengimizdir. Farklılıklarımız olabilir ama unutmayalım gözlerimizden akan yaşın rengi hep aynıdır. Acımız ve sevincimiz ortaktır. Onun için üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü her zaman muhafaza edeceğiz. Özgürlükler ve haklar konusunda taviz vermeyeceğiz. Güvenlik esastır ancak güvenlik uğruna özgürlüklerden asla vazgeçmek yok. Sonuna kadar özgürlük. Kürtlüğünüzle iftihar edin, Araplığınızla övünün. Ama şunu unutmayalım, ay yıldızlı bayrağımız hepimizindir. 81 milyonundur” dedi.

“Kürlerin damlarını başlarına yıktılar”

AK Parti’nin iktidara gelince el atılamayan birçok konuya el attığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, “35 yıldır terörden çok çekiyoruz. Ne kadar büyük kayıplarımız oldu. Bölgenin kalkınması gecikti. Şırnak’tan Van’a Siirt üzerinden geçecek yola ancak yeni başlayabildik. Terör kalkınmamızı geciktirdi, evlatlarımızın gençlerimizin geleceğini kararttı. Peki bu teröristler, bu PKK’lılar ne diyor. Biz Kürtlerin sorunlarını takip ediyoruz, çözüyoruz. Kürtlerin sorunlarıyla bunların alakası yok. Kürtlerin damlarını başlarına yıkıyorlar. Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Nusaybin’de evlerinizi başınıza yıkanlar bu alçaklar değil mi. PKK denen proje örgütün bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Bu milletin PKK ve FETÖ gibi sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse onu yapıyoruz. Terör sorununu ele alırken sivil vatandaşları ve hain teröristleri birbirinden ayırıyoruz. Bizim amacımız PKK’yı milletle aramızdan çıkarmak. Bir yandan terörle kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan da bölgenin geciken hizmetlerini de birer birer yapıyoruz. Devletle millet arasındaki mesafeyi kaldırdık. Vatandaşla devleti kucaklaştırdık. Dünya alem bilsin ki, Türk de biziz, Kürt de biziz, Zaza da biziz. Doğu da bizim, batı da bizim. Kürtçe de bizim Türkçe de bizim Lazca da bizim Arapça da bizim. Bizler Alparslan ve Selahattin Eyyubi’nin torunlarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, aynı camide saf tutanlarız. Peygamber efendimizin ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz. Yeter ki kardeşlerim oynanan oyunların farkında olalım” diye konuştu.

“PKK en fazla acıyı Kürtlere çektirdi”

Bölgede terörün şiddet sarmalından en fazla acıyı Kürtlerin çektiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“En fazla Kürt gençleri katledilmedi mi. Çocukları kandırılarak, dağa çıkarılanlar en çok bu memleketin asil evlatlarına zarar vermediler mi. Şimdi artık dağa çıkaramıyorlar. Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız dağa değil, geleceğe bakıyor. Çünkü dağda gözyaşı var, zulüm var ama gelecekte refahı, mutluluğu yakalamış, doğusu ile batısı ile muasır medeniyetler seviyesine çıkmış bir Türkiye var. Bu bölgenin çocukları okumasın, cahil kalsın diye okulları yıkan bu alçaklar değil mi. Yolları, tünelleri bombalayanlar, iş makinalarını yakanlar, işçileri kaçıranlar bunlar değil mi. Peki soruyorum size bu alçak bölücü örgüt en büyük zararı kime verdi. Evladı dağa çıkarılmış ananın çocuğuna hasretini kim dindirebilir. Evlatlarımızı katil yapanların, kalem tutması gereken ellere silah verenlerin hesap verme vakti geldi mi. 24 Haziran’da bunlara hak ettikleri dersi verecek miyiz. Evlatlarımızın dağa çıkartılmasına karşı gelecek miyiz.”

“Terör, Türkiye’nin gündeminden çıktı”

26 Mayıs 2016’da başbakan olduğunda terörü ve bölücü terör örgütünü milletin gündeminden çıkaracaklarını söylediğini anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Hamdolsun terör Türkiye’nin ve Siirt’in gündeminden çıkmıştır. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık daha fazlasını yapacağız. Artık evlatlarımızı kandıramıyorlar, dağa çıkaramıyorlar, çıkaramayacaklar. Devlet ve millet arasına fitne tohumları ekemeyecekler, aramıza giremeyecekler. Kürt kardeşlerimizin gönlüne sevgi, samimiyet ekiyoruz. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil. Mesele Türkiye’nin güçlenerek, büyümesini geciktirme, Türk insanının zenginliğinin her alanda gelişmesinin hazmedilmemesidir. Bu örgütler proje örgüttür. Bunların ipi dışarıdakilerin elindedir. Bunlarda asla ve asla vatan, bayrak ve millet sevgisi yok. Bunlar öldürmekten, kandan, zulümden başka hiçbir şey bilmezler ve yapmazlar. Hiçbir sorun Türkiye’yi engellemeye gelen küresel güçlerle çözülmez. Onlar sorunları sadece ve sadece daha da arttırır. Varsa sorunumuz kendimiz çözeceğiz. Beraber konuşacağız, beraber çalışacağız ve çözeceğiz. Biz birlikte değerli ve anlamlıyız, hep birlikte Türkiye’yiz.”

“İnsanımıza korku değil, ümit verdik”

Ataların izinde, Kudüs ve Filistin’in yanında olduklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şu ifadelerde bulundu:

“Aynı coğrafyada zulümler var, direniş var, atılan bombalar var, şehit edilen çocuklar ve yaşlılar var. Bütün bunların karşısında ecdadımızdan Selahattin Eyyubi’den devraldığımız mirasın hakkını yerine getiren bir Türkiye var. Mazlumların gür sesi, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan var, AK Parti var. Tarihte olduğu gibi birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Selahattin Eyyubi’nin, Yavuz Sultan Selim’in Abdülhamit Han’ın torunlarına yakışır şekilde bir olarak zalimler karşısında dimdik olacağız inşallah. Biz bu anlayışla 16 yıl boyunca, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. Hizmet ve kalkınma siyasetini benimsedik. Halkı isyan ve ayaklanmaya çağırmadık. Çukur siyaseti ile şehirleri yakıp yıkmadık, ocakları söndürmedik. Yasin Börü’yü ve onlarca kardeşimizi katledenler gibi acı ve gözyaşı bırakmadık. İnsanımıza korku değil, ümit verdik.”

“Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz”

AK Parti hükumetleri döneminde Siirt’e yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siirt’e 2 bin dersliği Ak Parti yaptı. Üniversite açtık. Siirt Üniversitesine bir de Tıp Fakültesi kurduk. Artık doktorlar Siirt’te yetişecek, Siirt’in gençleri silah almayacak, kalem alacak, doktor olacak, hastalara bakacak, hizmet edecek. Siirt’in bir havalimanı var ama doğru düzgün çalışmıyor. Bir süredir kapalıydı. Şimdi yeniliyoruz, yeni baştan yapıyoruz. Yaz kış, iyi ve kötü havada her zaman uçak inişi olacak. Havalimanı açık olacak. 15 Ağustos’ta havalimanını açıyoruz. 15 yıl önce Siirt’te sadece 7 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi 120 kilometre bölünmüş yol var. İşte farkımız bu. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Siirt’in 15 sene önce ihracatı 360 bin dolardı, ama geçen sene 28 milyon dolar ihracat yaptı. Siirt bakır yatakları zengin bir ilimiz. Bakır işleme fabrikası kuruluyor. 5 bin kişi çalışacak. 1 milyar dolar yatırım tutarı, Türk parası ile 4,5 milyar lira. Siirt her şeyin en güzeline layık. Siirt’e 5 hastane yaptık, şimdi Eruh’a da hastane yapıyoruz. 15 sene öncesinde bir tane ambulans vardı, çalışmayan bir ambulans. Şimdi 43 tane var. İşte hizmet bu. Siirt’in içme suyu problemini kökünden çözdük. Siirt’e 15 yılda 8 milyar TL yatırım yapmışız. AK Parti sorunları çözen partidir. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştüren partidir. AK Parti sorunları, torunlara havale etmeyen partidir. Muhalefet adayları konuşuyorlar, bol keseden atıyorlar. Ama Siirtli kimin laf kimin icraat yaptığını 15 yıldır biliyor. Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş. Ama bizi de unutmayın, AK Partiyi de unutmayın. AK Parti güçlü olacak, meclis güçlü olacak, Cumhurbaşkanı o zaman hizmetleri daha iyi ve hızlı bir şekilde yapacak. Güçlü meclis için AK Parti, güçlü hükumet için Recep Tayyip Erdoğan. Siirt-Eruh ve Siirt-Pervari yolları 2019’da tamamen bitiyor. Siirt-Batman yoluna sıcak asfalt yapılıyor. OSB’den geçen ve 12 kilometre olan çevre yolunu da karayolu ağına aldık. Siirt’in hizmetleri hız kesmeden devam edecek. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz kardeşliğimiz daim olsun. Bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım. Şimdi zaman kucaklaşma, birlik ve beraberlik zamanıdır.”