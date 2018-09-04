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04 Eylül 2018 13:57

Başkan Taşkın, "Belediyenin gelirlerini artırdık"

Gazetecilerin ’Kahvaltı Sohbeti’ programının konuğu olan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşah Taşkın, kentte yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Başkan Taşkın,

04 Eylül 2018 13:57


İstanbul Büyükşehir ve Gaziantep Şahinbey belediyelerinin Siirt’te önemli projeler gerçekleştirildiğini aktaran Taşkın, gelirlerini artırıp giderlerini kısarak belediyeyi kara ulaştırdıklarını aktardı. Başkan Taşkın, mezbaha ve itfaiye binaları, Kızlar Tepesi ve Helvacılar Çarşısı giydirme projelerinin tamamlanmasıyla belediye hizmetlerinin çok daha kendini hissettireceğini aktardı. Yapılan hizmetlerin yanında sosyal projelere de ağırlık verdiklerini aktaran Taşkın, hasta vatandaşların ayağına doktor ve hemşireyi götürerek belediye kurumsal bir kimlik kazandırdıklarını, toplanan katı atıklardan elektrik üretimi gibi geri dönüşüm elde edeceklerini aktardı. Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kızlar Tepesi Projesi, modern mezbaha ve itfaiye binası ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Kadın Merkezi binalarının çalışmalarının devam ettiğini, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından üstlenilen ve 2019 yılı başında hizmete girecek olan Helvacılar Çarşısı Giydirme projesinin 20 Eylül’de ihaleye çıkacağını, ayrıca kentsel dönüşüm ile ilgili ön çalışmanın devam ettiğini aktardı.




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