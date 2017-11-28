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28 Kasım 2017 10:06

Başkan Taşkın din görevlilerini dinledi

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Diyanet Sen Şube üyelerini dinledi.

Başkan Taşkın din görevlilerini dinledi

28 Kasım 2017 10:06


Güres Caddesi’ndeki sendika binasında düzenlenen toplantıda çalışmaları hakkında bilgi veren Diyanet Sen Siirt Şubesi Başkanı Hamit Evin, köylerdeki din görevlerinin kent merkezinde barınmalarını sağlayacak misafirhane yaptıklarını, sadece üyelerin sorunlarıyla değil, memleketin güncel konularıyla da yakından ilgilenerek çözüm ortaya koyduklarını söyledi.


Yapılan çalışmaları anlatan Başkan Taşkın ise, belediyenin öz kaynaklarının dışında kardeş belediyelerden alınan destekle hizmet yapıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesince Kızlar Tepesi parkı, yeni İtfaiye Hizmet Binası ve Mezbaha Projesi’nin yapım çalışmalarına başlandığını aktaran Taşkın, halkın belediyeden yoğun bir beklenti içinde olduğunu, bu talebi karşılamak için hizmeti halkın ayağına götürdüklerini aktardı. Taşkın, parke taşı döşeme, asfalt çalışmaları ve diğer çalışmalarla belediyenin varlığını hissetmeye başladığını aktardı.


Daha sonra toplantı basına kapalı devam etti.




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