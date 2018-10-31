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Başkan Taşkın gazetecilerle bir araya geldi

Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun D.

Taşkın, basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda 2 yıllık belediye çalışmalarını anlattı.


Hastane Caddesinde bir kafede düzenlenen kahvaltılı toplantıda sinevizyonla sunum yapan Başkan Taşkın, bir çok alanda yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından hissedildiğini aktardı. Daha önce ihalesi iptal edilen Helvacılar Çarşısı Giydirme Projesinin 13 Kasım'da ihaleye çıkacağını belirten Taşkın, çarşı giydirme projesinin Cumhuriyet Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nın kötü imajını değiştireceğini, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapımı devam eden Kızlar Tepesi Projesi projesinin bitme aşamasına geldiğini, mezbaha ve itfaiye hizmet binasının da hızla devam ettiğini aktardı.


Kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni peynirciler çarşısı ve katlı otopark yapımına yönelik çok güzel çalışmalar hazırlandığını da dile getiren Taşkın, ayrıca eski belediye yönetiminin bir kısım borcunun da ödendiğini aktararak, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla hizmetlerin kendini daha güzel hissettireceğini söyledi. Taşkın ayrıca, yapılan hizmetlere yönelik vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını da dile getirdi.

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