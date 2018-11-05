Başkan Taşkın halkı dinledi

Taşkın, halkla buluşma toplantıları kapsamında ikinci kez bir araya geldiği Tınaztepe Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde taziye evinde düzenlenen toplantıda dinleyen Taşkın, ilk toplantıda alınan taleplerin tamamına yakının yerine getirildiğini söyleyerek, yapılacak projeler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Taşkın, Tınaztepe Mahallesinin en büyük isteği olan park sorununu çözdüklerini ve yine mahallelilerin problemlerinden olan hayvan pazarını kaldırdıklarını söyledi. Buradaki diğer sorunlara çözüm ürettiklerini de aktaran Başkan Taşkın, mahallede alt yapı, kötü koku yayan ahırların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.