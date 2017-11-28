Başkan Taşkın vatandaşları dinledi

Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, belediye birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Vatandaşlar, toplantıda söz alarak taleplerde bulup, görüşlerini açıklayıp Belediye Başkan Vekili Taşkın ve ilgili kurum müdürleri ile doğrudan görüştü. Anlık çözüm bulunamayan ya da koordinasyon gerektiren konular ise birim müdürlerince daha sonra çözüm bulunmak amacıyla not alındı. Halk Günlerinde vatandaşların, taleplerini ve isteklerini dinlediklerini aktaran Taşkın, katılımlarından dolayı tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti. Taşkın, "Afetevleri Mahallesi’nde bir eve misafir olarak vatandaşlarımızı İstek ve taleplerini dinledik. Burada ihtiyaçlar çok fazla yaklaşık bu mıntıkada 80 hane yaşıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dinledik. Alt yapı, ulaşım, yollar gibi sorunlar var. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için en geç bahar aylarıyla beraber inşallah bu sorunları gidermiş olacağız. Burada çok sıcak bir ortamla karşılaştık burada yaşayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımız en güzel şekilde yaşamaya layıktır. Bizde onlara layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, sorunlarıyla anında ilgilenilmesinden dolayı Başkan Vekili Taşkın’a teşekkür etti.