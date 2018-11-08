Baykan kaymakamı esnafla toplantı yaptı

Siirt'in Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçenin genel durumu hakkında esnafla bir araya gelerek toplantı yaptı.

Veysel Karani Park ziyaret tesislerinde düzenlenen toplantıda yapılan çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Kaymakam Tunç, ilçenin gelişmesi için el birliğiyle çalışacaklarını aktardı. Tunç, "Halkımızın sorunu bizim sorunumuzdur. İlçemiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İlçe halkına kapımız sonuna kadar açıktır. Yakın zaman da Veysel Karani beldemizin çehresini değiştirecek değişimine katkı sunacak TOKİ'yi de tamamlayacağız. Bizler vatandaşlarımıza verdiğim her sözü tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Hizmet adına gelen paraları vatandaşlarımıza hizmet olarak harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz” dedi.

Toplantı soru cevapla sora erdi.