Bedirhan bebeğin ismi sınıfta yaşatılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola tuzaklı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya'yla birlikte şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın adı, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir sınıfa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz'da, PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya'yla (25) birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, Kurtalan ilçesi Güney Mahallesi Kocatepe İlköğretim Okulunda, polis tarafından tadilatı yapılan sınıfa verildi. Sınıfın açılışı için tören düzenlendi. Törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe milli Eğitim Müdürü Faysal Polat ve diğer yetkililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan İlçe Emniyet Müdürü Doğanay, emeği geçen emniyet müdürlüğü personeline ve destek veren Kaymakam Aydın'a teşekkür etti. Doğanay, "Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak 'burayı nasıl güzelleştirip eğitim öğretime kazandırabiliriz' diye düşündük ve çalışma başlattık. Bunu yaparken bile bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit bebeğimizi ismini bu sınıfa vermek istedik, ismini bu sınıfta yaşatmak istedik, bu sınıfta böyle güzel bir açılış yaptık" dedi.

Törenin ardından sınıfları gezen kaymakam ve beraberindekiler çocuklarla sohbet etti.