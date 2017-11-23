Beğendik beldesi kayyum ile hizmet görmeye başladı

Siirt Valiliği tarafından 30 Mart 2017 tarihinde Beğendik beldesine başkan vekili olarak görevlendirilen Pervari Kaymakamı Şeker, aradan geçen 8 ayda beldeye biri futbol diğeri basketbol oynanabilecek çok amaçlı halı saha, sekiz kamelya, 400 metre yürüyüş yolu ve 4 adet WC‘nin de içinde olacağı bir spor kompleksi, 2 taziye evi, cami onarım ve bakım çalışmalarını gerçekleştirerek belde halkını ihya etti.

Beldede yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Beğendik Belediye Başkan Vekili Şeker, beldenin kısa sürede büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi. Görevlendirildiğinde ilk olarak ibadet mekanına el attığını aktaran Şeker, camiyi zemininden çatısına kadar baştan sona yenilerek temiz ve rahat bir şekilde halkın ibadetine açtıklarını, iki mahalleye de taziye evleri, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adı verilen çocuk parkı kurulduğunu aktardı.

Eğitim, sosyal ve sportif alanlarda güzel projeler hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Vekili Şeker, tam teşekküllü halı saha, bir adet basketbol sahası, bir adet soyunma odası, iki duşluk, sekiz kamelya, 400 metre yürüyüş parkuru olmak üzere 4 adet WC‘nin de içinde yer aldığı büyük bir spor kompleksinin yapımına başlandığını ve 2018 yılı başında beğendik halkının hizmetine sunulacağını aktardı.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Şeker’e teşekkür eden Beğendik Beldesi Kale Mahallesi Muhtarı Zeydin Eksik, "Eskiden böyle değildi. Devletimiz çok güzel hizmetler yaptı, yolumuzu yaptı, camimizi onardı, çocuk harkı her şey yaptı. Allah Devlete ve Millete zeval vermesin" dedi.