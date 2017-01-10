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10 Ocak 2017 14:58

Belediye Başkan Vekili Taşkın gazetecilerle bir araya geldi

Belediye Başkan Vekili Taşkın gazetecilerle bir araya geldi

10 Ocak 2017 14:58

İki ay önce Siirt Belediye Başkan Vekili atanan Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, yeni belediye yönetimiyle birlikte Siirt’teki basın mensuplarıyla ’10 Ocak Gazeteciler Günü’ nedeniyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Başkan Taşkın, oldukça verimli ve hizmete yönelik önemli projeleri dile getirdiği toplantıda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt halkının ve Siirt basınının üzerine düşen sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirterek, teşekkür etti.
Belediye Başkan Vekili Taşkın, belediyeye ilk atandığı görev gününde tespit edilen aksaklıklara anında müdahale ettiğini belirterek, "İmar ve şehircilik müdürlüğümüzde yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle işler istenilen düzeyde yürütülmemektedir. Şehir Plancısı harita mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi branşlarında teknik personel bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmış başvurular alınmış mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından işlerin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi planlanmaktadır. Yeni otogar binasını hizmete aldık. Bundan sonra belediye binasının arkasındaki keşmekeşliğe neden olan görüntüyü ortadan kaldıracağız. Hiçbir şehirlerarası araç şehir merkezinden geçmeden otogara yönlendirilecektir. Amacımız aynı zamanda şehrin göbeğindeki trafik sorununu da bir nebze çözülmüş olacak. Bu amaçla sabit Semt Pazarı yapımı için eski sebze ve meyve hali üzerindeki Vakıflar müdürlüğüne ait arsayı bu alan için düzenleyeceğiz. Aynı zamanda güreş caddesindeki trafik sorunu da bir nebze de olsa çözülmüş olacak ve düzenli bir sebze hali hizmete girecektir" dedi.
Kaçak su konusunda kararlı olduklarını dile getiren Başkan Taşkın, "İlimizde kacak su kullanımımı yüksek seviyede, bu konuda bir ekip kurarak bu sorunu kırmadan, dökmeden, kimseyi üzmeden çözmeyi planlıyoruz. Siirt’te vatandaşların yakınlarının vefatından taziyesine, cenazeden defin işlemine kadar her türlü hizmeti sunacağız" diye konuştu.
Hesko su hattına ilaveten Botan içme suyu aktif hale getirileceğini de belirten Başkan Vekil Taşkın, yardımlarla ilgili de 225 aileye gıda yardımı, 170 aileye giyim yardımı, 110 aileye kömür yardımı yapıldığı, whatsapp ihbar hattı kurularak gelen 620 şikayet ve talebin 423’ünün karşılandığını söyledi.



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