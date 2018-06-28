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28 Haziran 2018 10:19

Belediye Başkan Vekili Taşkın’dan yaralı askere ziyaret

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, geçen hafta düzenlenen terör saldırısında yaralanan 2 askerden biri olan Musap Atik’i hastanede ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Taşkın’dan yaralı askere ziyaret

28 Haziran 2018 10:19


Geçen hafta Eruh ilçesi Çırav bölgesinde yürütülen operasyonunda, teröristlerin önceden yola döşediği El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan şehit düşmüş, 2 asker ise yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan 2 askerden 1’i olan Musap Atik’in hastanede tedavisi sürüyor. Yaralı askeri ziyaret eden Başkan Taşkın, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Taşkın, daha sonra saldırıda cep telefonu kullanılamaz hale gelen askere aldığı cep telefonu hediye etti.




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