Belediye Başkan Vekili Taşkın’dan yaralı askere ziyaret

Geçen hafta Eruh ilçesi Çırav bölgesinde yürütülen operasyonunda, teröristlerin önceden yola döşediği El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan şehit düşmüş, 2 asker ise yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan 2 askerden 1’i olan Musap Atik’in hastanede tedavisi sürüyor. Yaralı askeri ziyaret eden Başkan Taşkın, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Taşkın, daha sonra saldırıda cep telefonu kullanılamaz hale gelen askere aldığı cep telefonu hediye etti.