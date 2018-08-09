Belediye Başkanı araya girdi husumetli aileleri barıştırdı

Akraba olan aileler arasındaki husumet Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve Ak Parti İl Başkanı Özgür Calapkulu girişimleri ile barışla noktalandı.

Kanaat önderleri ve her iki ailenin bireylerine teşekkür eden Kurtalan Belediye Başkanı Karaatay, “Maalesef geçtiğimiz aylarda hiçbirimizin tavsif etmediği bir olay oldu. Hepimiz biliyoruz ki ne kadar sıkıntılı ortamlar olursa olsun olaylar ne kadar hoşumuza gitmese de mutlaka bir araya gelip barışmamız gerekiyor. Bu hem dinimizin gereği hem de örfümüzün geleneğidir. Hiç kimse böyle bir olayın yaşanmasını zaten tavsif etmiyor. Kanaat önderleri ile beraber iki aile ile görüştük. Sağ olsunlar aileler bizi kırmayarak girişimimizi karşılıksız bırakmadı ve barıştı. Bugün bu ailelerin barışmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Karaatay’in konuşmasının ardından husumetli olan Karataş aileleri fertleri tek tek birbirleriyle tokalaşarak barıştı.