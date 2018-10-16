Siirt'te çocuklara resim çizmeyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mehmetçik İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, bin 200 öğrenci hayallerini resmetti.

Siirt Mehmetçik İlkokulu tarafından çocuklara resim çizmeyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bin 200 öğrenci, hayallerini resme döktü. Etkinliğe, veliler de katıldı. Velilerden Hilal Yılmaz Çelik, böyle etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Çocuklarımızın daha sosyalleşmesini okula daha istekli gelmesi açısından bu tür etkinliklerin devam etmesini çok istiyoruz” dedi.

Öğrencilerin kendi aralarında kaynaşmasını ve dersleri sevdirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu, bu tür etkinliklerin çocuklarda zeka becerisini de artırdığını aktardı. Özkoyuncu, “Bu okulda sosyal etkinliklerin öğrenciler üzerindeki etkisinin çok faydalı olacağını düşündüğümüzden dolayı ilk etkinliğimiz bin 200 öğrencimizin aynı anda resim çalışmasını yapmasını kararlaştırdık. Ve bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hem öğrencilerimiz çok mutlu hem çok sevinçli buna benzer etkinliklerin de yapılacağından hiç şüphemiz olmasın” diye konuştu.

Mert Alperen Yıldırım adlı öğrenci ise, “Biz şu anda resim etkinliği yapıyoruz. Tüm okul çok mutluyuz. Tüm okul buraya toplandık. Tüm okul dışarda çok güzel etkinlik yapıyoruz. Çok güzel etkinlik yapıyoruz. Tüm sınıf toplandık burada resim yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor” ifadelerinde bulundu.