Bir hafta sonra taşınacaklardı, göçük altında kaldılar

Yaklaşık bir hafta sonra taşınmayı planlayan ailenin göçükte hayatını kaybetmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde aşırı yağışlar nedeniyle sabaha karşı Güvenlik Korucusu Cemal Coşkun’a (40) ait toprak evde meydana gelen göçükte 8 kişi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler, köylülerin de yardımıyla, Cemal Coşkun (40) ile oğulları Yusuf (15) ve Ömer’in (5) cansız bedenlerine ulaşırken, anne ve 4 çocuğu ise yaralı olarak kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Taşınma hazırlığı yapıyorlardı

Coşkun ailesinin, çöken evden taşınma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Ailenin, göçüğün meydana geldiği evlerinin bitişiğinde altı ahır olan iki katlı bir ev yaptırdığı ve taşınmak için evlerini sıva işlerinin tamamlanmasını planladıkları öğrenildi. Yaklaşık bir hafta sonra taşınmayı planlayan ailenin göçükte hayatını kaybetmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.

“Çok üzüntülüyüm”

Cemal Coşkun’un babası Hakim Coşkun, oğlu ve iki torununun acısını taşıdığını söyledi. Mezarlık alanında taziyeleri kabul eden Coşkun, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmasında, dün gece yağışlardan dolayı toprak kaymasıyla göçük olduğunu, enkaz altında oğlu ve iki torununun cansız bedenini çıkardığını söyledi.

“Kekliklerine ben sahip çıkacağım”

Cemal Coşkun’un kardeşi Behçet Coşkun, ağabeyi ve yeğenlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, ağabeyi ve çocuklarının keklikleri çok sevdiğini, artık kekliklere kendisinin bakacağını ifade etti.

Telefonla ulaştığımız Köy Muhtarı ve Cemal Coşkun’un ağabeyi Savcı Coşkun ise İstanbul’da olduğunu ve haberi alır almaz yola çıktığını belirterek, “Çok üzüntülüyüz. Göçük meydana gelen evlerinin yan tarafında yeni ev yapıyordular. Evin sıva işleri 4-5 gündür devam ediyordu. Bir hafta sonra taşınacaktılar. Kaderi geldi, evleri yıkıldı” dedi.

Göçükte hayatını kaybeden Cemal Coşkun (40) ile oğulları Yusuf (15) ve Ömer’in cenazelerinin köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.