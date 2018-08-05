Bir kek ile başladılar, şimdi kapış kapış gidiyor

Ürün çeşitlerini de arttıran kadınlar ekonomik anlamda evlerine yardım edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan aşçılık kursunda eğitim gören 18 kadın, ürettikleri keki ilçede bulunan bir kafeyle anlaşarak satmaya başladı. Piyasadan yoğun talep görünce ürün çeşidini arttıran ve mozaik, köstebek, üzümlü, incirli, tarçınlı, Kıbrıs gibi kek çeşitleri aranan lezzet haline kadınlar hem kendi yöntemleriyle hazırladıkları ürünleri satmanın hem de evlerine maddi anlamda yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor. ÇATOM Aşçılık Kursu Sorumlusu Tuba Taşkıran, aşçılık kursunun 3 aydır devam ettiğini, kadınların ürettiği keklerin büyük rağbet gördüğünü ifade ederek, “Kursiyerlerimiz buradan aldıkları sertifika ile başka yerde çalışabilirler veya iyi bir aşçı olabilir. ÇATOM’da daha önce el sanatları, kuaförlük ve dikiş nakış kursları vardı, aşçılık yoktu. Önce sade bir kekle başladık, daha sonra bu kek ön yargılara rağmen beğenildi. Sonra bunu çeşitlendirmeye başladık ve talep arttı. Talep artınca kadınların iş yapma azmi de arttı” dedi.

“Para kazanmaya başladık”

Kursiyerlerden 5 çocuk annesi Samiye Avcı kursa başladığında ailesinden kendisine ’evde de yapabilirsin ne gerek var’ denildiğini dile getirerek, “Hatta gerek yok diyenler de oldu. Belki aşçı olarak bir yerde çalışabilirim diye başladım. Şimdi pasta çeşitleri yapıyoruz. Çocuğum bile anne sen çok güzel pasta yapıyorsun diyor. Yeni yeni para kazanmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Ürünleri alan kafenin şefi Faysal Zengin, kursiyerlerle ilk görüşmelerinde ön yargıyla yaklaştığını aktararak, “Ancak gelip kendilerini mutfakta ziyaret ettiğimizde ürettikleri pastanın büyük markalardan çok daha güzel olduğunu gördük. Siparişlerimizi verdik ve tadına baktık. Daha sonra sergilediğimiz ürün iş yerimizde rağbet gördü. Lezzet olarak gördüğümüz fabrikasyon markalardan daha güzel olduğunu gördük. Önce bir kek ile başladı, yoğun talep üzerine sonra vitrinimizi 14-15 çeşit pasta ile süsledik. Ablalarımıza destek için de vitrinlerimizde sergilediğimiz pastaları merak eden vatandaşlarımız var ise tadımlık olarak ikram edebileceğimiz restoranımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşletme sorumlusu Süleyman Minas da, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı yapmaktaki temel amacımız ÇATOM’daki enerjiyi daha üst seviyeye çıkarmak ve var olan bir piyasadaki talebini karşılamaktır."

Uygun fiyatlarda satılan pasta çeşitleri kimyasal madde katılmadan yüzde yüz doğal ürünlerden yapılıyor.