Bir kızı şehit, bir kızı gazi olan acılı baba Hüsam Olgaç: "Allah bir daha o günleri yaşatmasın"

Siirt'te 2011 yılında 4 genç kızın şehit edildiği, 2'sinin de yaralı olarak kurtulduğu sivil bir araca düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren ve "Turuncu" listede aranan PKK'lı terörist Selim Demiroğlu'nun güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 3 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmesi, şehit ve gazi ailelerini sevindirdi. Saldırıda şehit olan Nurcan ve yaralı olarak kurtulan Gülcan Olgaç'ın babası Hüsam Olgaç, o günleri tekrardan hatırlamak istemediklerini söyledi.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Hüsam Olgaç, hain saldırıyı yapan teröristin etkisiz hale getirilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Olgaç, "Allah kimseye acı vermesin, Allah kimseye evlat acısı vermesin, evlat acısı çok zordur. Allah bir daha o günlere yaşatmasın, bir daha o günlere geri dönmeyelim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

PKK'lı teröristlerin, Siirt'te 21 Eylül 2011'de sivil otomobile düzenlediği saldırıda Nergiz Evin, Zeynep Evin, yüzme antrenörü Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin şehit olmuş, aynı araçta bulunan Nuran Evin ve Gülcan Olgaç saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

Güvenlik kuvvetleri tarafından Şırnak Cudi Dağı'nda 3 Kasım günü düzenlenen operasyonda 'Fırat Çele' kod adlı terörist Selim Demiroğlu ile 8 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti.