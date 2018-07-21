Boğulmalara karşı uyarı yapıldı

Siirt Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Hüseyin, geçmiş yıllarda baraj kapaklarının açılması sonucu boğulmaların yaşandığı Botan Çayında bu yıl da benzer acı hadiselerin tekrarlanmaması amacıyla, serinlemek için çaya girecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini aktardı. Boğulma olaylarına karşı yetkililerin halkı bilgilenmesi amacıyla çeşitli uyarılarda bulunmaları gerektiğini aktaran Gül, "Yaz aylarında yaşanabilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla çeşitli tedbirler alınmalıdır. Basın yoluyla çeşitli bilgilendirmeler yapılmalı. Sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine, bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmelidir. Baraj gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konulması. Görevli personelin piknik alanına gelen halka anonsla uyarıda bulunması gerekir" dedi.