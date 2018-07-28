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28 Temmuz 2018 12:03

Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Siirtli vatandaşlar, kentte hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzuyla eğlenerek yüzmeyi öğreniyor.

Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

28 Temmuz 2018 12:03


Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi. Her yaşta vatandaşa açık olan havuza özellikle çocuklar ilgi gösterdi. Son dönemlerde artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi için eğitici eşliğinde yüzme derslerinin de verildiği havuzda çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını eğlenip öğrenmekle geçiriyor.


Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren yüzme antrenörü Halil Taş, Siirt’te kazandırılan yüzme havuzu ile boğulmaların önüne geçmek istediklerini söyledi. Vatandaşların tehlikeye davetiye çıkaran nehir veya çaylar yerine yarı olimpik yüzme havuzuna gelmesini isteyen Taş, boğulma vakalarını en aza indirmek için harekete geçtiklerini ve katılımcılara yüzme dersi verdiklerini dile getirdi.



“Amacımız herkese yüzme öğretmek”


Havaların ısınması ile birlikte 7’den 70’e tüm vatandaşlarda yüzme merakının başladığını aktaran Taş, konuşmasına şöyle devam etti:


“Yüzme kursuna Siirtlilerin çok büyük ilgisi var. Bundan 15 yıl kadar önce boğulma vakaları çok fazlaydı. Şimdi bir nebze de olsa azalma var. Bunu vatandaşların yüzme öğrenmesine borçluyuz. Siirt’te tüm vatandaşlara ulaşarak onların yüzme öğrenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz tüm çocuk ve yetişkinlerimizi yarı olimpik yüzme havuzuna bekliyoruz. Vatandaşlarımızı buraya çekmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."


Kursa katılan Muhammet Sedat Haktanır isimli vatandaş, kursa iki aydır geldiğini belirterek, “Yüzmeyi çok seviyorum, hem boş zamanlarımı geçiriyorum hem de gurupta arkadaş ediniyorum” dedi.


Botan Körpe isimli vatandaş ise, yüzme havuzunun açıldığı için mutlu olduğunu kaydederek, “Boş zamanlarımızı havuza gelerek geçiriyoruz, eğleniyoruz. Yüzme hocalarımız bize çok destek oluyor, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.




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