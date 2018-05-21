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21 Mayıs 2018 15:28

Çocukların projesi üniversitede sergilendi

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesince Sosyal Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Üniversitesi" projesi ile eğitime dahil edilen ortaokul öğrencilerinin hazırladığı proje çalışmaları, sergilendi.

Çocukların projesi üniversitede sergilendi

21 Mayıs 2018 15:28


Hazırlanan projeler, Kezer yerleşkesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen kapanış töreniyle davetlilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Siirt SODES Çocuk Üniversitesinde Matematik Eğitmeni Malik Durmaz, 20 hafta süren eğitimin ilk 10 haftasının multidisipliner çalışmalar olarak matematik ile görsel sanatları kapsadığını, son 10 hafta ise uzmanlık alanı üzerinde çalışma yürütüldüğünü aktardı.


Durmaz, proje kapsamında çocuklara matematik ile el sanatlarını, matematik ile müziği ve matematik ile beden eğitimini birleştirdiklerini, matematiğin diğer bölümlerle ilişkisini ortaya koyduklarını aktardı. Öğrencilere matematikle ile şifreleme konulu eğitim verildiğini de aktaran Durmaz, “Öğrenciler burada öğrenerek, eğlenerek, severek ve yaşayarak bir öğrenme modeli ortaya koydu. Toplamda 20 hafta süren ve ilk 10 hafta birinci dönem, geri kalanı da ikinci dönemi kapsadı. İlk dönem matematik ile görsel sanatlar birleştirilerek yapıldı. Son 10 hafta uzmanlık alanını kapsadı. Bu projede çocuklardaki öz güven artışının bariz bir şekilde gözlemleme fırsatımız oldu ve normal standartlarda okullarda göremedikleri etkinlikleri burada görebiliyor, ayrıca çocuklar mikroskopla tanıştılar” dedi.


Çocuk üniversitesiyle önemli çalışmalara tanık olduklarını aktaran Sancaklar Orta Okulu Öğrencisi Ömer Yaman, yılsonu kapanış töreniyle sergiledikleri projelerin davetliler tarafından büyük beğeni aldığını söyledi.




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