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Dadaşlar Şehitliği'nde anma töreni

Siirt’in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012’de askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan 17 asker için İl Jandarma Komutanlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan 17 asker için İl Jandarma Komutanlığı'nda anma töreni düzenlendi.


Dadaşlar Şehitler Anıtı'nın ziyaret edildiği törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Yaşar Yıldırım, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu törende davetlilere şehitlerin anısına helva ikram edildi. Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

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