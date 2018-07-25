Dağlar artık çok huzurlu

Son yapılan operasyonlarla terörün belinin kırıldığı Eruh ilçesinin Botan bölgesindeki yaylalara ve dağlara artık güvenle çıkan göçebe aileler, kurdukları kıl çadırlarda günlerce geceliyor. Dağların serin yaylalarında beslenen küçükbaş hayvanlarından sağdıkları sütleri peynir yaptıktan sonra köylerin yolunu tutan köylüler, bu yıl yeterince yağmur görmedikleri için otların istedikleri düzeyde bitmediğini aktardı. Köylüler, terörün bitmesiyle huzura kavuştuklarını, artık korkusuzca dağlarda yaylalarda hayvanlarını otlatıp, peynir yaptıklarını söyledi. Siirt’in bin 500 ile 2 bin rakımlı Pervari’nin Gölköy, Çat yaylaları da huzurlu hale gelmesi köylülerin yüzünü güldürüyor.