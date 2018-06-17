Dağlar temizlendi yaylalara huzur geldi

Köylüler, artık geceleri güvenle yaylalarda kalabiliyor.

Siirt’in en üç noktasında yer alan 2 bin 200 rakımlı Pervari ilçesinin Çat köyü yaylasına çıkan köylüler, son yılların en huzurlu günlerini yaşıyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez gönül rahatlığıyla koyun ve keçilerini dağlarda otlatıp sütlerini sağan köylüler, daha sonra elde ettikleri sütleri mayalayarak peynir yapıyor. Erkeklerin çobanlık, kadınların da süt sağımı ve yemekle uğraştığı yaylada, bazı aileler akşam karanlığı çökmeden sütlerini alarak evlerine dönerken, bazı ailelerde huzur ortamının tesis edilmesiyle geceyi yaylada geçiriyor.

"Dağlar ve yaylalar çok huzurlu”

Serin ortamda iyice beslenen koyun ve keçilerin sütlerini erkenden sağdıklarını aktaran Hanife Bulut, sabah saat 08.30 ile saat 11.00’a kadar alınan sütleri birkaç saat beklettikten sonra mayalayarak peynir yaptıklarını aktardı. Çat köyü yaylasının çok geniş bir alanı kapsadığını, güvenli olan yaylalara ailece gönül rahatlığıyla gidip geldiklerini dile getiren Bulut, "Bizim yaptığımız peynir doğal ve keçi sütündendir. Sütü sağıp evde dinlendiriyor, sonra da mayalayıp üzerini kapattıktan sonra peynir yapımına bırakıyoruz. Dağlar ve yaylalar çok huzurlu" dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin”

Köylülerden Hacı Şenci de dağların artık çok güvenli olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu bölge artık çok huzurlu, biz şu ana kadar bir şey görmedik. Köylüler, geniş bir alana dağılan Çat Yaylası’nda hayvanlarını otlatıyor, burada süt sığıyor. Şu an bizim tek bir sorumuz var, temiz suyumuz çok yetersiz. Bazı durumlarda su yetmediği zaman hayvanların içtiği sudan tüketiyoruz" dedi.

Yıllarca terör yüzünden yaylalara çıkamayan köylüler, Pervari’nin en yüksek dağları Çemekare Yaylası’na da çıkarak huzur ve güven ortamının tesis edildiği dağlarda hayvanlarını otlatıyor. En ücra dağlara ve yaylalara kadar giden köylülerin bir kısmı yaptıkları peyniri tüketiyor, bir kısmı da tam yağlı yaptıkları peyniri ilçe ve kent merkezine getirerek, kilosunu 17 ile 18 liradan satıyor.