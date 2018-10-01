Damattan geriye son pozu kaldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde damat ve bir arkadaşının hayatını kaybettiği, gelin ve 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası kenti yasa boğdu. Damattan geriye, düğün için takım elbise alırken çektiği fotoğraf kaldı.

Kurtalan'dan, Siirt merkeze bağlı Kışlacık köyünden gelin almaya giden aracın, dönüş yolunda kaza geçirmesi sonucu damat Yakup Tunç ve arkadaşı şoför Yüksel Pozat'ın hayatını kaybettiği, gelin ve 3 kişinin yaralandığı kaza kenti yasa boğdu. Siirt Devlet Hastanesi morgundan alınan damat Tunç ve arkadaşı Yüksel Pozat'ın cenazeleri gece saatlerinde Kurtalan ilçesine götürülerek defnedildi. Sabah Kendal Mahallesi'nde taziye evinde taziyeleri kabul eden damadın yakınları, yaşanan manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

2 yıl önce babasını kaybetmiş

Damat Yakup Tunç'un, 2 yıl önce asansörün üzerine düşmesi sonucu babası Cafer Tunç'u kaybettiği, 15 gün önce askerden geldiği ve 2 gün önce de bir yakınlarının vefat etmesi üzerine gelini almak için tek araçla köye gittiği öğrenildi. Kurtalan ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda gelin ve damadın gelişini bekleyen yakınları, gelen acı haberle yıkıldı. Damattan geriye, düğün için takım elbise alırken çektiği fotoğraf kaldı.

"Canımız yanıyor"

Taziyeleri kabul eden damadın amcası Abdurrahman Tunç, "Dün düğünümüz vardı, düğüne gittik. Damat ve diğer amcası gelini almaya giderken dönüş yolunda araç virajı alamayarak devrilmiş. Çok üzgünüz" dedi.