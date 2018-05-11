‘Damla Projesi’ gönüllülerinden valilik ziyareti

Siirt Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarete Vali Atik, öğrencilerle sohbet ederek tanıştı, proje ile ilgili düşüncelerini sordu. Vali Atik, proje ile gençlere yönelik güzel dokunuşlar gerçekleştirildiğini aktararak, "Ümit ediyorum damlalar yağmur tanelerine dönüşür. İlim ve ahlak seviyeleri yüksek gençlerimiz; vatan, millet sevgisiyle kurulan gönül köprülerini daha da güçlü hale getirir. Projenin hayata geçirilmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu, Damla Projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bir gönüllülük harekâtı olduğunu ifade etti, Ziyaretin son bölümünde Damla Gönüllüleri Vali Atik’e ziyaretleri anısına plaket ve damla rozeti verdi. Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Proje Sorumlusu Metin Ayvazoğlu da bulundu. Gençler valilik ziyaretinin ardında çeşitli sivil toplum örgütü ve basını ziyaret ederek görüşlerini aldı.