Demiryolu ile Diyarbakır Kurtalan arası 2 saate indi

Bölge Müdürlüğü, son durak Kurtalan’da raylar ve traversler yenilendi. Yapılan yenileme çalışmaları ile daha önce 4-5 saat süren Diyarbakır Kurtalan arasının 2 saate indiği belirtildi.

Yarım asırlık demiryolundaki ahşap traversler, raylar ve diğer malzemeler değiştirilerek, yolun günümüz teknolojisiyle uygun hale getirilmesi sağlandı. Demiryolunun yenilenmesiyle ticaretin yüksek rakamlara çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Yol yenileme çalışmalarında malzemelerin tamamının yerli üretim olduğu ve yeni sistem demiryolu ile tren hız kapasitesi arttığı gibi Kurtalan -Diyarbakır arasındaki 4-5 saatlik mesafenin 2 saate ineceği belirtildi. Eski demiryolu sisteminde maksimum 50 kilometre hız yapılırken, yeni rayların döşenmesi ile birlikte 90 kilometre hıza çıkıldığı vurgulandı. Mesafenin kısaltılması konusunda yüzde 50’lik bir karın olduğu, öğrenildi.

Çalışmaların son aşamaya gelindi ve 2-3 aylık bir sürede tamamlanacağı belirtildi.