Dermatoloji uzmanından ‘cilt kuruluğu' uyarısı

İlker Erden, soğuk havalarla birlikte cilt kuruluğu oluşabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara sık sık nemlendiricilerle ciltlerini rahatlatmalarını önerdi.

Siirt'te görevli İlker Erden, cilt kuruluğuna ilişkin bilgi verdi. Soğuk havalarda el, ayak ve yüzde yanma hissi dışında morarma ,kuruma, kızarma, kabuklanma gibi belirtiler olabileceğini belirten Erden, özellikle burun ucu, kulaklar, eller ve damarlarda büzülmeler olabileceğini dile getirdi. Bu dönemde alerjik reaksiyonlar ve yan etkilere daha fazla rastlandığını anlatan Erden, bu bölgelerde deride çok ciddi bir kızarıklık, kabuklanma ve kuruluk olduğunda vatandaşların uygun nemlendiricilerle nemlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Soğuk havalara maruz kalan asker, polis veya soğukta çalışmak zorunda kalan vatandaşların hareketsiz kalmaması gerektiğinin altını çizen Erden, “Bu meslek gurubundaki insanların koruyucu tedbirlere önem vermesini ve oluşabilecek damar hasarı durumu için sigara içememelerini tavsiye etti. Soğuktan korunmak için eldiven ve yüz atkıları kullanmaları ve uygun nemlendiricilerle elleri ve yüzleri nemlendirerek ciltteki kaşıntıyı azaltacaktır. Aksi takdirde soğuğa maruz kalarak bir çok hastalığa sebep olabileceğini unutmamaları lazım ellerde ve ayaklarda morarma kızarıklık gibi şikayetleri olursa mutlaka dermatoloji uzmanına danışmalı ve soğuktan korunmaları gerekmektedir. Derimiz canlı bir organdır. Biz ona ne kadar sahip çıkarsak, o da o kadar sağlıklı kalacaktır'' dedi.